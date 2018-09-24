Задержанный в Осло россиянин не обращался к Москальковой за помощью

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что россиянин, задержанный в Норвегии за незаконную информационную деятельность, не обращался к ней за помощью.

По данным норвежского информационного агентства NTB , мужчина был задержан в пятницу в аэропорту Осло после семинара в парламенте Норвегии. Решение о его заключении под стражу на две недели принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако не сообщили никаких подробностей. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

"К сожалению, нет. У меня подробностей нет, потому что ко мне никто не обращался за помощью в связи с этим. И какой-то дополнительной информации, которую бы я получила от МИДа, родственников, адвокатов, тоже нет", — сказала федеральный омбудсмен, отвечая на вопрос РИА Новости, известны ли ей подробности задержания гражданина РФ.

Ранее появилась информация, что мужчину задержали из-за его подозрительного поведения — из-за того, что он якобы находился в помещениях парламента, доступ в которые запрещен. Позже адвокат россиянина Хеге Аакре заявил изданию VG, что тот предоставил исчерпывающие объяснения по своему участию в семинаре в норвежском парламенте, а доказательств того, что он нелегально собирал информацию, нет. Адвокат также добавил, что россиянин намерен обжаловать свое задержание.