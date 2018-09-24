В Госдуме прокомментировали идею Киева перенести переговоры из Минска

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские политики призывами перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу стремятся сохранить собственный политический вес на европейском пространстве, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Сегодня (президент Украины Петр) Порошенко и все его окружение уже далеко зашли в своих домыслах, высказываниях, чтобы как-то сохранить свой политический вес, который уже растаял на европейском пространстве. Естественно, это заявление не имеет под собой никакой основы: будет площадка в Минске по ЛНР и ДНР, не будет – от этого уже не изменится мнение представителей Белоруссии, которые голосуют против лживых обвинений, домыслов, которые выдвигает Украина на международных площадках", — заявил РИА Новости Водолацкий.
"Конечно, белорусы, зная истинную картину, голосуют против. Если мы перенесем эту площадку, например, в Цхинвал – столица Южной Осетии готова предоставить площадку – отношение белорусских дипломатов, которые участвуют в различных международных комиссиях, советах останется прежним", — отметил парламентарий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.