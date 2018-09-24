В Госдуме прокомментировали идею Киева перенести переговоры из Минска

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские политики призывами перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу стремятся сохранить собственный политический вес на европейском пространстве, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

В понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Сегодня (президент Украины Петр) Порошенко и все его окружение уже далеко зашли в своих домыслах, высказываниях, чтобы как-то сохранить свой политический вес, который уже растаял на европейском пространстве. Естественно, это заявление не имеет под собой никакой основы: будет площадка в Минске по ЛНР и ДНР, не будет – от этого уже не изменится мнение представителей Белоруссии, которые голосуют против лживых обвинений, домыслов, которые выдвигает Украина на международных площадках", — заявил РИА Новости Водолацкий.

По его словам, представители Белоруссии голосуют в ООН против украинских инициатив, поскольку знают реальную картину происходящего в стране.

"Конечно, белорусы, зная истинную картину, голосуют против. Если мы перенесем эту площадку, например, в Цхинвал – столица Южной Осетии готова предоставить площадку – отношение белорусских дипломатов, которые участвуют в различных международных комиссиях, советах останется прежним", — отметил парламентарий.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.