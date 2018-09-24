Во Львове напали на общественных активистов, четверо ранены

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Группа молодых людей из общественной организации во Львове подверглась вооруженному нападению, в результате четверо из них попали в больницу с ножевыми ранениями и ушибами, сообщила в понедельник пресс-секретарь областного управления Нацполиции Украины Светлана Добровольская.

"В полицию накануне поступило сообщение от медиков, что в больницу попали четверо молодых людей с различными телесными повреждениями. По факту открыто уголовное производство по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство", — сообщила Добровольская украинскому агентству "Укринформ". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности нападавших. Согласно статье, им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как заявила Добровольская, пострадавшие не предоставляют ни объяснений, ни показаний. В полицию от них не поступило ни одного заявления.

Представитель организации "Черный стяг" Антон Парамбуль написал в Facebook, что напали на его коллег, а пострадавшие защищают парки, борются с незаконными застройками. По его словам, нападение совершили представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).

В минувшие выходные в Одессе также напали на местного общественного активиста Олега Михайлика, он находится в больнице с огнестрельным ранением. Посольство США на Украине выразило обеспокоенность из-за нападения и надежду на быстрое расследование. Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщал, что Михайлик является главой городской организации партии "Сила людей" и неоднократно выступал против руководства мэрии.