Швейцария отказала в визе представителю властей Крыма

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Швейцария отказалась выдать визу замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Москва разочарована этим решением Берна.

"Сожалеем, что в Швейцарии, где не только проводятся заседания Совета, но и расположены штаб-квартиры других многочисленных международных организаций и организаций системы ООН, не прислушались к нашим обращениям и лишили российского представителя права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым", — отметили в МИД.

© РИА Новости / Наталья Минина Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Айдер Аблятипов © РИА Новости / Наталья Минина Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Айдер Аблятипов

Это не первый за последнее время шаг Берна, вызвавший недоумение в Москве. Так, на прошлой неделе стало известно, что Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов. В Берне объяснили это решение "большой активностью российских спецслужб" в стране.

В российском МИД подчеркнули, что Москве "не приемлет бездоказательных обвинений" и "шпионскую истерию", которая вредит двусторонним отношениям.