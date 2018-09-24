Президент Сербии обсудил с послом России предстоящую встречу с Путиным

Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017

Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017

БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Чепуриным содержание предстоящего визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы сербского государства.

В понедельник Вучич принял Чепурина, и они за закрытыми дверями обсудили намеченный на начало октября визит сербского лидера в Россию.

"Президент Вучич сказал, что для него честь — иметь возможность побеседовать с президентом Путиным, и что ожидает, что эта встреча будет иметь большое значение для дальнейшего укрепления дружеских отношений сербского и русского народов и для развития всестороннего сотрудничества двух стран", — указала администрации президента Сербии.

"Президент Вучич и посол Чепурин рассмотрели конкретные предложения по стратегическим проектам экономического сотрудничества в различных областях, в том числе энергетике и инфраструктуре. Стороны отметили, что подобные проекты принесли бы большую пользу экономическому прогрессу Сербии и России, в связи с чем назначено предстоящее заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вучич в ходе разговора в очередной раз подтвердил послу России курс на соблюдение военного нейтралитета Сербии.