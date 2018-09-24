Президент Сербии обсудил с послом России предстоящую встречу с Путиным

БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Чепуриным содержание предстоящего визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы сербского государства.
"Президент Вучич сказал, что для него честь — иметь возможность побеседовать с президентом Путиным, и что ожидает, что эта встреча будет иметь большое значение для дальнейшего укрепления дружеских отношений сербского и русского народов и для развития всестороннего сотрудничества двух стран", — указала администрации президента Сербии.
Отмечается, что Вучич в ходе разговора в очередной раз подтвердил послу России курс на соблюдение военного нейтралитета Сербии.