В пунктах МЧС ДНР с начала года получили помощь почти 160 тысяч человек

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Почти 160 тысяч человек получили помощь в пунктах МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе с начала года, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе. В Донецкой области на линии соприкосновения действуют четыре КПП. Рядом с ними на подконтрольной ДНР территории работают пункты помощи МЧС республики.

"За прошедшую неделю за различной помощью к сотрудникам МЧС обратились 7429 человек, из них 148 нуждались в оказании медицинской помощи. С начала текущего года была оказана помощь более 157 тысяч граждан", — сказала Гетова.

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