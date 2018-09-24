В пунктах МЧС ДНР с начала года получили помощь почти 160 тысяч человек

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Почти 160 тысяч человек получили помощь в пунктах МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе с начала года, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.
"За прошедшую неделю за различной помощью к сотрудникам МЧС обратились 7429 человек, из них 148 нуждались в оказании медицинской помощи. С начала текущего года была оказана помощь более 157 тысяч граждан", — сказала Гетова.
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