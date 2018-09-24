ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Спикер сената Польши Станислав Карчевский убежден, что суд Евросоюза отклонит иск Европейской комиссии против его страны по поводу судебной реформы.

Еврокомиссия в понедельник обратилась в суд Евросоюза за оценкой законности судебной реформы, проведенной властями Польши.

"Я убежден, что эта жалоба будет отклонена", — сказал Карчевский.

Он утверждает, что у польских властей есть аргументы для того, чтобы убедить суд принять решение в свою пользу. "Польское правительство имеет очень сильные конкретные правовые аргументы. Будут переговоры, конкретные переговоры. Мы имеем очень сильные аргументы, мы имеем необычайно твердые правовые аргументы, и эти аргументы будут представлены", — сказал спикер сената.

Он отметил, что Польша всегда уважала и выполняла решения суда ЕС. "Польша всегда все решения уважала. Нужно сказать, что Польша является лидером в уважении и выполнении решений Европейского суда", — сказал Карчевский.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф уже не является судьей, а находится на пенсии.