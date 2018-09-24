Избранный в июле лидер оппозиционной партии в Белоруссии ушел в отставку

МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Избранный в начале июля руководителем оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Василий Поляков подал в отставку, сообщается в понедельник на сайте партии.
"Василий Поляков подал в отставку с поста председателя ОГП. Временно исполняющим обязанности назначен (заместитель председателя ОГП — ред.) Николай Козлов", — говорится в сообщении.
Поляков заявил, что "не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы и те новые вызовы, которые стоят перед партией и перед ним как председателем". "Ситуацию усугубила невозможность его переезда в Минск", — подчеркнули в партии.
По информации пресс-службы, 23 сентября он обратился к политсовету партии с заявлением о сложении полномочий председателя ОГП, политсовет принял отставку. Козлов будет исполнять обязанности председателя ОГП до следующего съезда партии.