Избранный в июле лидер оппозиционной партии в Белоруссии ушел в отставку

МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Избранный в начале июля руководителем оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Василий Поляков подал в отставку, сообщается в понедельник на сайте партии.

С 2000 года партией руководил Анатолий Лебедько. В апреле он заявил, что в его рабочем графике и планах на 2018 год "участие в выборах председателя ОГП не значится". В итоге руководителем партии во время ее очередного съезда в июле был избран Поляков. Он вступил в ОГП в 1996 году, ранее был заместителем председателя партии.

"Василий Поляков подал в отставку с поста председателя ОГП. Временно исполняющим обязанности назначен (заместитель председателя ОГП — ред.) Николай Козлов", — говорится в сообщении.

Поляков заявил, что "не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы и те новые вызовы, которые стоят перед партией и перед ним как председателем". "Ситуацию усугубила невозможность его переезда в Минск", — подчеркнули в партии.

По информации пресс-службы, 23 сентября он обратился к политсовету партии с заявлением о сложении полномочий председателя ОГП, политсовет принял отставку. Козлов будет исполнять обязанности председателя ОГП до следующего съезда партии.