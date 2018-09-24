Французский траулер спас терпевшего бедствие участника кругосветки из Индии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Французское судно спасло индийского участника кругосветной гонки, яхта которого терпела бедствие в тысячах километрах от суши, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя ВМС Индии.
Яхта Thuriya потеряла мачту на прошлой неделе, после того как попала в сильный шторм в Индийском океане. Ее капитан 39-летний Абхилаш Томи получил тяжелую травму спины и был практически обездвижен. Отмечалось, что аварийное судно дрейфовало в одном из самых удаленных от суши районов — в 3,5 тысячах километрах от австралийского Перта.
В понедельник утром на помощь моряку пришло французское рыболовецкое судно Osiris. Представитель военного флота Индии сообщил, что Томи был успешно эвакуирован на борт траулера. Он находится в сознании.
Капитан Томи в 2013 году стал первым индийцем, совершившим одиночное путешествие вокруг света. Первого июля он стартовал в международной кругосветной гонке Golden Globe Race. До того как попасть в шторм, индийский моряк шел на третьем месте в регате, преодолев за это время около 10,5 тысяч морских миль.
HMAS Ballarat is on its way assist an injured solo yachtsman, approximately 1800 nautical miles off the WA coast. The sailor, an officer in the Indian Navy is understood to have suffered a serious back injury when his ten metre vessel, "Thuriya” was de-masted in extreme weather. pic.twitter.com/e5zgO6F7bj— RoyalAustralianNavy (@Australian_Navy) 23 сентября 2018 г.