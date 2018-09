Французский траулер спас терпевшего бедствие участника кругосветки из Индии

Капитан Томи в 2013 году стал первым индийцем, совершившим одиночное путешествие вокруг света. Первого июля он стартовал в международной кругосветной гонке Golden Globe Race. До того как попасть в шторм, индийский моряк шел на третьем месте в регате, преодолев за это время около 10,5 тысяч морских миль.

HMAS Ballarat is on its way assist an injured solo yachtsman, approximately 1800 nautical miles off the WA coast. The sailor, an officer in the Indian Navy is understood to have suffered a serious back injury when his ten metre vessel, "Thuriya” was de-masted in extreme weather. pic.twitter.com/e5zgO6F7bj