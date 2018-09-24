Французский траулер спас терпевшего бедствие участника кругосветки из Индии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Французское судно спасло индийского участника кругосветной гонки, яхта которого терпела бедствие в тысячах километрах от суши, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя ВМС Индии.

Яхта Thuriya потеряла мачту на прошлой неделе, после того как попала в сильный шторм в Индийском океане. Ее капитан 39-летний Абхилаш Томи получил тяжелую травму спины и был практически обездвижен. Отмечалось, что аварийное судно дрейфовало в одном из самых удаленных от суши районов — в 3,5 тысячах километрах от австралийского Перта.

​В понедельник утром на помощь моряку пришло французское рыболовецкое судно Osiris. Представитель военного флота Индии сообщил, что Томи был успешно эвакуирован на борт траулера. Он находится в сознании.