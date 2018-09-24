Правительство Италии приняло "декрет Сальвини" о мигрантах

РИМ, 24 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Совет министров Италии в понедельник единогласно одобрил пакет мер в области миграции и безопасности, получивший в прессе название "декрет Сальвини" в честь нынешнего вице-премьера и главы МВД страны

Положения декрета меняют законодательство в сфере приема беженцев, ужесточая правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и вводя новые нормы получения гражданства и пребывания в центрах приема мигрантов. Так, в частности, расширен список преступлений, после которых претендент на получение убежища теряет свой статус и подлежит выдворению из Италии.

Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства для лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, однако итальянские СМИ, сумевшие ознакомиться с содержанием документа, утверждают, что подобная мера будет применяться в отношении лиц, обвиняемых в терроризме.

"Я счастлив. Это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной. Чтобы с большими усилиями бороться с мафией и контрабандистами, сократить расходы на раздутую миграцию, быстрее экстрадировать преступников и ложных беженцев, отнимать гражданство у террористов, предоставить больше полномочий силам правопорядка", — написал в Facebook сам Сальвини.

Как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, представляя декрет, его очень важная часть посвящена прямой борьбе с мафией и терроризмом.

"В нем есть различные нормы по обмену информацией между службами и улучшению работы национального агентства по конфискации имущества организованной преступности. Мы объединили в одном декрете тексты по миграции и безопасности, в том числе по причине их сочетаемости. Его целью было реорганизовать всю систему гуманитарной защиты и привести ее в соответствие с европейскими стандартами. Мы приняли меры для более эффективного ответа на террористическую угрозу при полном соблюдении прав человека и международных документов", — заявил премьер на пресс-конференции.