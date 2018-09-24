Во Львове толпа националистов устроила поножовщину

Пострадавший в результате драки во Львове в больнице

Пострадавший в результате драки во Львове в больнице

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Драка произошла на улице Замкнутой в Львове, после чего с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек. Об этом сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на правоохранительные органы.

"Среди раненых — двое мужчин и одна девушка", — говорится в сообщении полиции.

Украинская активистка Ирина Юзик сообщила в фейсбуке, что одному из пострадавших сделали операцию. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Юзик, драку начали около 20 человек в черных костюмах и балаклавах с металлическими палками и ножами.

В последнее время украинские националисты начали все чаще совершать противоправные действия. Они громили выставки, жгли рынки и нападали цыганские таборы. Последним громким случаем стали угрозы со стороны лидера организации "Братство"* Дмитрия Корчинского в адрес журналистки телеканала NewsOne Дарины Билере.

*Запрещенная в России экстремистская организация.