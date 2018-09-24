Президент Ливана обвинил Израиль в стремлении расколоть Ближний Восток

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун обвинил Израиль в стремлении расколоть Ближний Восток на общественные и конфессиональные единицы.

"На Ближнем Востоке Израиль стремится расколоть регион на отдельные общественные и конфессиональные группы, подобия государств, чтобы собрать сектантскую головоломку", — заявил Аун в интервью французской газете Figaro

Ливанский президент также отметил, что в настоящий момент именно Израиль представляет угрозу для Ливана, покушается на его суверенитет и продолжает нарушать права палестинцев.

Вместе с тем, на вопрос о том, может ли юг Ливана использоваться для противостояния Ирана и Израиля, ливанский президент ответил отрицательно.

Аун также обратился к Европе с призывом "поддержать Ливан в вопросе обеспечения безопасного возвращения сирийцев в свои дома" и "увеличить взносы в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР)".

После объявленной в конце 2017 года победе над запрещенной в России группировкой ИГ в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков, а в настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение сирийских беженцев, в том числе с территории Ливана.

Аун назвал решение США прекратить финансирование БАПОР "ядовитым подарком", подчеркнув, что это решение заставит палестинских беженцев обустроиться в странах пребывания, в том числе в Ливане. Он добавил, что с 2011 года приток палестинских беженцев (более миллиона) является для Ливана "тяжелой ношей", которая сильно изменит демографическую ситуацию в стране.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ранее заявила журналистам, что США больше не будут делать взносы в БАПОР. Науэрт раскритиковала организацию работы БАПОР и то, как агентство распоряжалось выделенными средствами. Она отметила, что США активизируют обсуждение вопроса помощи беженцам с ООН, властями стран, принимающих их, а также заинтересованными международными игроками. Доля американских средств в ежегодном 1,2-миллиардном бюджете агентства составляла около 350 миллионов долларов.

БАПОР действует с 1950 года, оказывая помощь палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, а также их потомкам.

Ливан и Израиль не имеют дипломатических отношений, в Израиле Ливан признается "враждебным государством". В основе конфликта между странами в настоящий момент лежит территориальный спор о принадлежности ферм Мазариа Шебаа, расположенных в районе Голанских высот, а также деятельность боевиков движения "Хезболлах".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.