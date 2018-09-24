РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Канал через Балтийскую косу покажет суверенитет Польши, заявил Качиньский

03805
© AFP 2018 / Janek SkarzynskiМужчина держит польский флаг. Архивное фотоМужчина держит польский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski

ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Польша рассчитывает продемонстрировать свой суверенитет строительством канала через Балтийскую косу, заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Эксперт: Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления"

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежит РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

"Я еще не знаю, кто это сделает, но кто-то из членов правительства воткнет первую лопату, потому что все формальности в принципе решены. Уже имеется возможность начала строительства, потому что ясно, как строить в сегодняшних правовых условиях", — сказал Качиньский в эфире Польского радио.

Комментируя аргументы России об угрозе экологии региона, он заявил, что строительство канала "это определенная демонстрация польского суверенитета". Он считает, что строительством канала Варшава может продемонстрировать, "что времена, когда россияне диктовали", что Польша может и чего не может делать на своей территории, закончились. "Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остатки статуса зависимого государства", — добавил руководитель правящей партии.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
США и Польша будут вместе противостоять "агрессивному поведению России"
В конце лета польские власти сообщили, что уже предусмотрели деньги в бюджете для строительства канала через Балтийскую косу.

Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой пояснить ситуацию о строительстве судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.

Согласно требованиям Хельсинской конвенции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), польская сторона должна была информировать российскую сторону о потенциальном неблагоприятном воздействии планируемого строительства судоходного канала, а также гарантировать, с учетом общего водного бассейна, что администрации сторон объединятся для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Отец премьера Польши посоветовал сыну наладить отношения с Россией
В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 километра и глубиной пять метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до четырех метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года.

Ранее соответствующий закон был принят правительством Польши, которое подчеркнуло, что данная инвестиция необходима для обороноспособности и безопасности государства.

Замглавы министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отмечал, что строительство канала будет полезным не только для Эльблонга, но и для восточных соседей Польши. Порт в Эльблонге после создания судоходного канала станет пятым морским портом в Польше после Щецина, Свиноуйсьце, Гдыни и Гданьска.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена