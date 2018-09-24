Канал через Балтийскую косу покажет суверенитет Польши, заявил Качиньский

ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Польша рассчитывает продемонстрировать свой суверенитет строительством канала через Балтийскую косу, заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежит РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

"Я еще не знаю, кто это сделает, но кто-то из членов правительства воткнет первую лопату, потому что все формальности в принципе решены. Уже имеется возможность начала строительства, потому что ясно, как строить в сегодняшних правовых условиях", — сказал Качиньский в эфире Польского радио.

Комментируя аргументы России об угрозе экологии региона, он заявил, что строительство канала "это определенная демонстрация польского суверенитета". Он считает, что строительством канала Варшава может продемонстрировать, "что времена, когда россияне диктовали", что Польша может и чего не может делать на своей территории, закончились. "Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остатки статуса зависимого государства", — добавил руководитель правящей партии.

В конце лета польские власти сообщили, что уже предусмотрели деньги в бюджете для строительства канала через Балтийскую косу.

Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой пояснить ситуацию о строительстве судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.

Согласно требованиям Хельсинской конвенции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), польская сторона должна была информировать российскую сторону о потенциальном неблагоприятном воздействии планируемого строительства судоходного канала, а также гарантировать, с учетом общего водного бассейна, что администрации сторон объединятся для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 километра и глубиной пять метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до четырех метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года.

Ранее соответствующий закон был принят правительством Польши, которое подчеркнуло, что данная инвестиция необходима для обороноспособности и безопасности государства.

Замглавы министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отмечал, что строительство канала будет полезным не только для Эльблонга, но и для восточных соседей Польши. Порт в Эльблонге после создания судоходного канала станет пятым морским портом в Польше после Щецина, Свиноуйсьце, Гдыни и Гданьска.