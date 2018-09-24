Эксперт объяснил, для чего Киеву нужен перенос переговоров по Донбассу

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские политики ищут поводы, чтобы затянуть переговоры по Донбассу, заявил политический аналитик из Белоруссии Александр Шпаковский, комментируя идею Киева о переносе переговорной площадки из Минска

В понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта, который назвался "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Позиция Украины неконструктивна. Необходимо искать способы и инструменты для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а украинская сторона, наоборот, использует разного рода поводы для того, чтобы не входить в переговоры и всячески стимулировать развитие военных действий в проблемном регионе", — заявил РИА Новости Шпаковский.

Белорусская площадка, напомнил он, признана на международном уровне. "К сожалению, украинские политико-формирующие круги на сегодня… пытаются использовать конфликт в Донбассе для собственных политических целей и поднятия своего политического имиджа, особенно с учетом выборов 2019 года", — считает собеседник агентства.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.