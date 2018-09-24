Эксперт объяснил, для чего Киеву нужен перенос переговоров по Донбассу

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинские политики ищут поводы, чтобы затянуть переговоры по Донбассу, заявил политический аналитик из Белоруссии Александр Шпаковский, комментируя идею Киева о переносе переговорной площадки из Минска
"Позиция Украины неконструктивна. Необходимо искать способы и инструменты для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, а украинская сторона, наоборот, использует разного рода поводы для того, чтобы не входить в переговоры и всячески стимулировать развитие военных действий в проблемном регионе", — заявил РИА Новости Шпаковский.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.