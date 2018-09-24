"Страна.ua" обратилась к послам "Большой семерки" из-за давления власти

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Интернет-издание "Страна.ua" в понедельник обратилось к международным организациям, послам стран "Большой семерки" и журналистским объединениям из-за давления со стороны украинской власти, говорится в опубликованном на сайте издания обращении.

Издание сообщило, что в последние годы против него "ведется война на уничтожение со стороны представителей украинской власти и силовых структур", а в отношении журналистов издания раздаются постоянные угрозы, на которые правоохранительные органы не реагируют.

"Просим вас оказать воздействие на украинскую власть. Чтобы прекратилось давление на наше издание и журналистов… В ситуации такого беспрецедентного давления на "Страну" мы надеемся на помощь международной общественности", — говорится в обращении.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

При этом в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине сообщалось, что наблюдатели в мае-августе 2018 года зафиксировали 30 случаев, когда имело место нарушение свободы слова и свободы СМИ. Речь идет как о физических нападениях с применением насилия (в том числе, один со смертельным исходом) на работников СМИ и гражданских активистов, так и об их унижении или запугивании. Наблюдатели также указывают на то, что расследования убийств журналистов на Украине сильно затягиваются.