Эксперт прокомментировал отстранение Додона от власти

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Временная приостановка полномочий президента Молдавии Игоря Додона для утверждения двух министров является отработанным механизмом и рутинной процедурой, это не приведет к эскалации противостояния между сторонниками правительства и президента, считает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
"Это уже типовая, рутинная процедура, никакого витка эскалации в этом нет и быть не может. Додон, как правило, не берет на себя ответственность за назначение министров, для того чтобы иметь возможность в предвыборный период говорить, что все негативные тенденции в развитии республики – это заслуга исключительно прозападных партий, а он делал все возможное для того, чтобы их не назначать. Поэтому это исключительно пиаровская история для Додона, никакой эскалации, сложностей это не доставляет, потому это отработанный уже механизм: один делает вид, что отказывается назначать, другие делают вид, что это их каким-то образом задевает. Формально абсолютно политическая игра, фактически с нулевой суммой, потому что понятно, что (министры — ред.) все равно будут назначены, и понятно, что Додон на этом как-то отыграется", — заявил Добромелов РИА Новости.
Говоря о внутриполитической ситуации в Молдавии в целом, собеседник агентства отметил, что эскалация противостояния политических сил может пройти в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на 24 февраля 2019 года, но это противостояние не примет серьезных масштабов.