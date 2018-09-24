Эксперт прокомментировал отстранение Додона от власти

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Временная приостановка полномочий президента Молдавии Игоря Додона для утверждения двух министров является отработанным механизмом и рутинной процедурой, это не приведет к эскалации противостояния между сторонниками правительства и президента, считает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией. Додона во временном порядке отстраняют от власти уже четвертый раз, причем третий — в связи с назначениями министров.

"Это уже типовая, рутинная процедура, никакого витка эскалации в этом нет и быть не может. Додон, как правило, не берет на себя ответственность за назначение министров, для того чтобы иметь возможность в предвыборный период говорить, что все негативные тенденции в развитии республики – это заслуга исключительно прозападных партий, а он делал все возможное для того, чтобы их не назначать. Поэтому это исключительно пиаровская история для Додона, никакой эскалации, сложностей это не доставляет, потому это отработанный уже механизм: один делает вид, что отказывается назначать, другие делают вид, что это их каким-то образом задевает. Формально абсолютно политическая игра, фактически с нулевой суммой, потому что понятно, что (министры — ред.) все равно будут назначены, и понятно, что Додон на этом как-то отыграется", — заявил Добромелов РИА Новости.

По его словам, такой механизм временного отстранения от власти устраивает и Додона, и правительство. "Потому что им будет удобно, когда Додон хоть за что-то отвечает, то есть будут говорить, что он же президент, он действующая власть. Потому что отстранение Додона будет означать создание вокруг него ореола гонимого мученика, и вокруг него сплотится электорат. Это все-таки такое единое общее постсоветское культурное пространство – у нас мучеников любят, их жалко. Поэтому делать из Додона мученика никто не будет", — пояснил эксперт.

Говоря о внутриполитической ситуации в Молдавии в целом, собеседник агентства отметил, что эскалация противостояния политических сил может пройти в преддверии выборов в парламент, которые запланированы на 24 февраля 2019 года, но это противостояние не примет серьезных масштабов.

"К выборам в парламент градус противостояния, конечно, будет нарастать. Другое дело, что Молдавия сейчас находится совсем на периферии интересов и для России, и для Запада, достаточно и других взрывоопасных точек, и создавать новые точки никто не будет. Поэтому, например, не раскачивается и приднестровский вопрос. Но понятно, что с приближением выборов какая-то активность будет, но, скорее всего, серьезного столкновения России и Запада на территории Молдавии не стоит ожидать", — заключил Добромелов.