Во Франции около сотни оленей сбежали из питомника

ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Около сотни оленей сбежали из питомника коммуны Верньефонтэн в департаменте Ду на востоке Франции.

Как передает портал Est Repiblicain, ограда питомника была нарушена, из-за чего животные оказались на свободе и разбрелись в разные стороны.

"Я приехал на место. В парке осталось около 50 особей, тогда как от 100 до 120 оленей рассредоточились по окружающей территории. Они везде. Мы попытались собрать их, но это было непросто", — рассказал мэр коммуны Жан-Луи Трюш.

По его словам, не приходится сомневаться, что ограду кто-то повредил умышленно. Сейчас расследованием произошедшего занимаются жандармы.

Местные власти обратились к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность на дорогах: сбежавшие животные не привыкли находиться в дикой природе.

Представители местных властей пока не ответили на запрос РИА Новости о комментарии.