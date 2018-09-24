Конституционный суд Молдавии совершил двойное беззаконие, заявил Додон

КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда о его временном отстранении от обязанностей, заявил, что судьи совершили "двойное беззаконие".

Ранее в понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента из-за его отказа назначить двух министров. В качестве исполняющего обязанности спикер парламента или премьер издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу.

"Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свёл на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, КС полностью пренебрег аргументами президента, которые он привел в поддержку своего решения об отказе назначить министров.

Додон объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".

"Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает "зеленый свет" их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", — добавил Додон.

Он отметил, что "представители власти" пока не осознают серьезность своих действий и их последствий, но "им придется ответить за все эти нарушения".

Ранее премьер Павел Филип предложил президенту Додону кандидатуры двух новых министров. Министром здравоохранения, труда и социальной защиты планировалось назначить Сильвию Раду, министром сельского хозяйства и регионального развития — Николая Чубука. При этом Додон выступил против этих кандидатур.

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.