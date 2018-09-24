Германия может профинансировать строительство дороги на востоке Украины

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Правительство Германии рассматривает возможность выделения финансирования на строительство дороги Мариуполь-Запорожье в Восточной Украине, сообщил в понедельник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян на прошлой неделе находился с рабочим визитом в Германии, где встретился с министром экономики и энергетики Питером Альтмаером, стороны обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества.

"Состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта. Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном на Украине, построенным по всем требованиям ЕС", — написал Омелян на свей странице в Facebook.

По его словам, он также обратился "к немецким друзьям" с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску в восстановлении и развитии инфраструктуры и мощностей этого города. Также министр сообщил, что провел встречи со своими коллегами из ЕС и представителями ряда иностранных компаний.

"Сегодня начался мой визит в США. Два дня переговоров в Вашингтоне с друзьями из Госдепа, министерств транспорта, торговли, USAID и других ведомств и начинаю "поездку многоэтажной Америкой": Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Запланированы встречи с руководством портов и аэропортов, выступления на двух конференциях, переговоры с бизнесом, чтобы убедить, что Украина — лучшее место для инвестиций", — добавил Омелян.