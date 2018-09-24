Лавров рассказал о работе над резолюцией СБ ООН 2016 года по Палестине

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как проходила работа над резолюцией Совбеза ООН о палестино-израильском урегулировании в конце 2016 года, которую продвигал президент США Барак Обама.

"В конце 2016 года, когда уходящая администрация Обамы стала продвигать в СБ ООН решения по палестино-израильскому урегулированию, по сути, навязывающие искусственные параметры и предрешающие за стороны итоги переговоров, Россия не поддержала эту инициативу США, посчитав, что она неминуемо привела бы к существенному обострению ситуации на местах без реальной отдачи", — сказал он журналистам.

Министр пояснил, что "это было бы контрпродуктивно". "И в ходе длительного телефонного разговора в конце декабря с госсекретарём США мы разъясняли эту российскую позицию, при формировании которой была учтена и просьба (премьера Израиля) Биньямина Нетаньяху", — заявил он.

"Мы отметили, что не хотим, чтобы уходящая администрация хлопнула дверью и создала проблемы для последующих усилий на этом направлении", — добавил министр.