МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вопрос об организации в Венесуэле российской военной базы пока не рассматривался, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.
Ранее глава ОАГ Луис Альмагро заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения. Как сообщила позже вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, Каракас обратится в ООН в связи с заявлением главы ОАГ.
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