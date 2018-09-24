МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вопрос об организации в Венесуэле российской военной базы пока не рассматривался, заявил в интервью РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"Об этом пока речи не было", — сказал посол, отвечая на вопрос, рассматривается ли вопрос об организации в стране российской военной базы, учитывая недавние высказывания представителей США и Организации американских государств о возможности иностранной интервенции в Венесуэлу.

Ранее глава ОАГ Луис Альмагро заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения. Как сообщила позже вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, Каракас обратится в ООН в связи с заявлением главы ОАГ.

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