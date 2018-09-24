Сидящий больше года китайский миллиардер может вскоре предстать перед судом

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Судебное разбирательство в отношении основателя компании Tomorrow Group Сяо Цзяньхуа, дело которого называют одним из самых драматичных и запутанных в ходе борьбы властей КНР со строптивыми китайскими олигархами, может вскоре начаться, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники.
Согласно уголовному праву КНР, максимальное наказание за махинации на бирже составляет 10 лет тюремного заключения, за взяточничество полагается до пяти лет. Один из источников South China Morning Post сообщил, что настрой Сяо Цзяньхуа сотрудничать является одной из причин, почему ему могут дать относительно мягкое наказание.
По данным газеты, за время заключения миллиардер потерял около 20 килограмм.