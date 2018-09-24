В Греции депутата от правящей партии избили ультраправые

АФИНЫ, 24 сен — РИА Новости. Группа ультраправых из примерно 30 человек напала на депутата правящей партии коалиции радикальных левых СИРИЗА от региона Мессиния Петроса Константинеаса, сообщает Афинское агентство новостей.
Депутат сказал агентству, что напавшие были членами ультраправый организации. "Фашизм не пройдет", — заявил депутат.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении.
Все политические партии осудили нападение.
Пресс-служба премьер-министра Греции заявила, что все нападавшие будут быстро найдены и привлечены к ответственности.
Несколько дней назад в городах Греции прошли антифашистские демонстрации в связи с пятой годовщиной убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса членами ультраправый партии "Золотая заря". После убийства звучали требования признать эту партию преступной организацией и запретить ее, однако судебный процесс до сих пор не завершён.