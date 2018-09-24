В Греции депутата от правящей партии избили ультраправые

АФИНЫ, 24 сен — РИА Новости. Группа ультраправых из примерно 30 человек напала на депутата правящей партии коалиции радикальных левых СИРИЗА от региона Мессиния Петроса Константинеаса, сообщает Афинское агентство новостей.

Инцидент произошел в воскресенье возле входа на стадион в городе Каламата на Пелопоннесе. После нападения Константинеас был доставлен в больницу города, ему оказали первую помощь. По словам врачей, у него легкие травмы и его скоро выпишут.

Депутат сказал агентству, что напавшие были членами ультраправый организации. "Фашизм не пройдет", — заявил депутат.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении.

Все политические партии осудили нападение.

Пресс-служба премьер-министра Греции заявила, что все нападавшие будут быстро найдены и привлечены к ответственности.

Несколько дней назад в городах Греции прошли антифашистские демонстрации в связи с пятой годовщиной убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса членами ультраправый партии "Золотая заря". После убийства звучали требования признать эту партию преступной организацией и запретить ее, однако судебный процесс до сих пор не завершён.