Президент Египта встретился с главой Евросовета и канцлером Австрии

КАИР, 24 сен — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с главой Евросовета Дональдом Туском и канцлером Австрии Себастьяном Курцем и обсудил укрепление сотрудничества, сообщается в пресс-релизе представителя администрации президента Египта Бассама Рады, полученном в распоряжение РИА Новости.

Согласно документу, на встрече также присутствовали глава египетского МИД Самех Шукри и глава службы общей разведки Аббас Камель.

"Господин президент во время встречи выразил желание Египта укреплять различные стороны сотрудничества с Евросоюзом в свете объединяющих их различных сильных связей, не говоря уже о совместных интересах в решении проблем, с которыми сталкивается средиземноморский регион", — говорится в документе.

Согласно пресс-релизу, Туск и Курц выразили со своей стороны желание продолжать координацию и совещания с Египтом по всем вопросам, имеющим общий интерес, а также об укреплении и продвижении сотрудничества с Египтом на различных уровнях.

Как сообщается в документе, глава Евросовета и канцлер Австрии с похвалой отозвались об усилиях Египта в области борьбы с нелегальной миграцией, подчеркнув, что Евросоюз ценит эти действия.

В пресс-релизе также отмечается, что в ходе встречи стороны коснулись вопроса координации ЕС и арабских стран в области противостояния региональным вызовам и угрозам, а также в вопросе приготовлений к саммиту ЕС-ЛАГ.

Ранее Туск заявил, что главы государств и правительств стран ЕС согласились на неформальном саммите в Зальцбурге с предложением провести в феврале следующего года в Египте саммит ЕС-ЛАГ.