В Газе при столкновениях с военными погиб один палестинец

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Один палестинец погиб, 14 получили ранения в столкновениях с израильской армией на востоке сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра в своем Twitter.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

"Один человек погиб, 14 пострадали… на востоке Газы", — написал аль-Кидра. Он добавил, что они получили различные ранения.

Протестные акции в секторе Газа, так называемый "Великий марш возвращения", продолжаются в анклаве с 30 марта. Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.