В Литве у Панеряйского мемориала почтили память жертв холокоста

ВИЛЬНЮС, 23 сен — РИА Новости. Жители Литвы, политики и представители других стран в день памяти жертв геноцида евреев собрались у Панеряйского мемориала, чтобы вспомнить погибших от рук нацистов, сообщает корреспондент РИА Новости.

23 сентября исполняется 75 лет ликвидации Вильнюсского гетто. В воскресенье у мемориала жертвам геноцида, расположенного в районе Вильнюса Верхний Панеряй, собрались представители еврейского общины Литвы, посольства Израиля и других стран, председатель литовского правительства, мэр Вильнюса, министр культуры Литвы.

Пришедшие почтили память жертв геноцида минутой молчания.

"Сегодня мы переживаем боль, которую испытали наши соотечественники – евреи. Стоя у этого памятника, мы должны громко говорить, чтобы никогда подобного не случилось, чтобы больше никогда не пришлось испытать того, что сложно понять", — сказал у мемориала председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

"Более 800 литовских праведников свидетельствуют о том, что 75 лет назад у людей был выбор не убивать. Привилегию выбора не имели лишь те, у кого была отобрана жизнь. Даже за 25 лет независимости Литва несет на себе бремя выбора. Я хочу задать один вопрос, кто сегодня для Литвы является героем?" — заявила председатель еврейской общины Фаина Куклянски.

По словам мэра Вильнюса Ремииюса Шимашюса, литовские праведники "возможно, спасли честь, но вряд ли смыли ту вину, которая есть у нас". Он отметил, что "безразличие и невозможность создания добра приводят к таким трагедиям".

В Панеряйском лесу нацистами с середины 1941 года и до конца августа 1944 года было убито порядка 70 тысяч евреев, там же остались лежать свыше 29 тысяч людей других национальностей, в том числе русские, литовцы, поляки, цыгане. На месте расстрелов высится мемориал под открытым небом, первые памятники которого были установлены в 1948 году. В 2013 году мемориал был полностью восстановлен и приведен в порядок.

В Литве до войны насчитывалось более 208 тысяч евреев, во времена холокоста погибло около 90% еврейской общины. Также 877 литовцев были названы праведниками за спасение евреев.