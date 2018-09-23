Пушков прокомментировал доклад ПАСЕ о полномочиях нацделегаций

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что доклад ПАСЕ о полномочиях нацделегаций сохраняет возможность применения санкций к российской делегации и ведет в тупик в отношениях с Советом Европы.

"В докладе о полномочиях национальных делегаций, принятом в ПАСЕ, не содержится отказа от самой возможности их ограничения, на чем настаивает Россия. Это сохраняет вероятность применения санкций к нашей делегации, что является для нас неприемлемым. Тупик в отношениях с СЕ сохраняется", — написал Пушков в Twitter

В четверг комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.