Пушков прокомментировал доклад ПАСЕ о полномочиях нацделегаций

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что доклад ПАСЕ о полномочиях нацделегаций сохраняет возможность применения санкций к российской делегации и ведет в тупик в отношениях с Советом Европы.Twitter.
В четверг комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.