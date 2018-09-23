На Украине отключили второй энергоблок Запорожской АЭС

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети для устранения дефекта на трубопроводе, сообщает в воскресенье оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

"Двадцать третьего сентября в 02.59 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Планируемое время подключения энергоблока к сети — 28 сентября", — говорится в сообщении на сайте компании.

На данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 2.730 мегаватт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 километра) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.