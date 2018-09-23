КНДР продолжает обходить санкции Совбеза ООН, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Северная Корея продолжает нарушать санкции Совета безопасности ООН, касающиеся поставок нефтепродуктов, заявила в субботу журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Северная Корея продолжает регулярно прибегать к тактике обмана, чтобы обойти санкции ООН. Соответственно, страны-члены ООН должны запрещать физическим лицам и компаниям в их юрисдикции принимать участие в перекачке нефтепродуктов с борта на борт. Кроме того, США не замедлят ввести санкции в отношении лиц, компаний или судов, которые оказывают поддержку незаконным действиям КНДР, независимо от их национальности", — сказала она.

Науэрт приветствовала недавние заявления представителей Японии, Австралии и Новой Зеландии о действиях в регионе с целью выявления "незаконной активности Северной Кореи на море". По ее словам, в этом также участвуют Канада, Франция и Великобритания.

"Со своей стороны мы предоставляем информацию и координируем действия, чтобы гарантировать, что санкции Совета безопасности ООН выполняются в полном объеме и эффективно. В поддержку этой инициативы США направили самолет и корабли для обнаружения и пресечения этих действий", — добавила Науэрт.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в вооруженных силах США сообщила о намерении Вашингтона создать международную коалицию для отслеживания судов, поставляющих топливо и другую продукцию в КНДР в обход санкций. По данным издания, в ее состав войдут Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Южная Корея и Япония. Страны-участницы союза предоставят свои корабли и разведывательные самолеты для отслеживания судов.

Штаб мониторинговой группы будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота США Blue Ridge, базирующегося в японском городе Йокосука.

Как пишет издание, такая коалиция станет первой совместной попыткой отслеживать перемещение судов с момента начала кампании по введению администрацией президента США Дональда Трампа жестких антикорейских санкций, цель которых — заставить Пхеньян завершить ядерные и ракетные программы.

В начале сентября 2017 года Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Они стали ответом на испытание Северной Кореей водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.