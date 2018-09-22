В ДНР рассказали о последствиях обстрела на юге республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (212)

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Четыре населенных пункта на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков в субботу, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Сегодня в районе 17.00 силовики из 36 бригады морской пехоты (Вооруженных сил Украины) совершили прицельный обстрел населенного пункта Ленинское (на юге ДНР), выпустив более 10 мин калибром 120 миллиметров… Огнем повреждена трансформаторная подстанция, без электричества остались населенные пункты Ленинское, Саханка, Заиченко и Коминтерново", — заявил представитель ведомства.