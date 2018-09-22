В США сообщили о четырех российских самолетах-разведчиках возле Аляски

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) 21 сентября сообщило о четырех российских разведывательных самолетах в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски, сообщается в твиттере НОРАД.

Они находились в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США и Канады.

Похожий случай произошел 1 сентября. Истребители ВВС США F-22 сопровождали два Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны по линии цепи Алеутских островов в западном направлении.

Тогда в Минобороны России отметили, что полеты были плановыми и что летчики дальней и морской авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.