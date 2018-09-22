В Закарпатье во дворе депутата горсовета произошел взрыв

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Взрыв произошел во дворе депутата Виноградовского горсовета Закарпатской области Украины, сообщает в субботу пресс-служба областного управления национальной полиции.

"Сегодня, 22 сентября, около 04.30 (совпадает с мск) утра на линию "102" поступило сообщение о повреждении имущества в городе Виноградов. По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что во дворе 48-летней жительницы взрывом поврежден фасад дома и бетонные лестницы", — говорится в сообщении.

Местное издание Mukachevo.net сообщает, что взрыв произошел во дворе депутата виноградовского горсовета Элисы Сидей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества путем взрыва".