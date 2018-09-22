Триполи грозит топливный кризис, заявил глава ливийской нефтяной корпорации

КАИР, 22 сен — РИА Новости. Большая часть нефтехранилищ в Триполи уничтожена в результате столкновений между различными группировками, возле оставшихся продолжаются бои, заявил глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Мустафа Саналла.
В частности, в пятницу ударам подверглись нефтехранилища и административные здания компании в районе столичного аэропорта, бои там продолжаются.
Глава NOC подчеркнул, что в ход нынешних боев и столкновений и в 2014 году были уничтожены 12 хранилищ топлива. "Я призываю противоборствующие стороны незамедлительно прекратить огонь", — сказал Саналла.
В августе в ливийской столице возобновились бои между конкурирующими группировками, которые уже унесли жизни более 60 человек.