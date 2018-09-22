Триполи грозит топливный кризис, заявил глава ливийской нефтяной корпорации

КАИР, 22 сен — РИА Новости. Большая часть нефтехранилищ в Триполи уничтожена в результате столкновений между различными группировками, возле оставшихся продолжаются бои, заявил глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Мустафа Саналла.

"Осталось только три целых хранилища топлива на весь Триполи, ситуация очень сложная… Город может остаться без бензина, дизельного топлива и газа", — сказал Саналла в видеообращении в сети Facebook. По его словам, нефтяникам крайне сложно будет в таких условиях обеспечивать ливийскую столицу топливом. При этом он подчеркнул, что сотрудники корпорации остаются на своих рабочих местах, несмотря на боестолкновения.

В частности, в пятницу ударам подверглись нефтехранилища и административные здания компании в районе столичного аэропорта, бои там продолжаются.

Глава NOC подчеркнул, что в ход нынешних боев и столкновений и в 2014 году были уничтожены 12 хранилищ топлива. "Я призываю противоборствующие стороны незамедлительно прекратить огонь", — сказал Саналла.

В августе в ливийской столице возобновились бои между конкурирующими группировками, которые уже унесли жизни более 60 человек.