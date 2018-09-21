Лавров рассказал, в каком Совете Европы Россия готова остаться

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности выхода из Совета Европы, пояснил, что Россия хочет оставаться в такой организации, в которую в свое время вступала.

В четверг комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.

"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Имея в виду Совет Европы, в основополагающем документе которого, в уставе, записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права и никто из членов Совета Европы ни в одном из его органов не может быть дискриминирован… В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше, все остальное зависит членов Совета Европы", — добавил министр.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года — недопущение применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.