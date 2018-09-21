Лавров оценил ситуацию в Македонии перед референдумом

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 21 сен — РИА Новости. Россия не агитирует за тот или иной вариант голосования на предстоящем референдуме в Македонии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сейчас очень неоднозначная ситуация сложилась в Македонии после подписания Преспанского соглашения, законность которого подвергается многими македонскими политическими силами (сомнению — ред.). Предстоит референдум. Я приглашаю вас посмотреть в СМИ, социальных сетях, в интернете, что говорит Россия по этому поводу — мы ничего не говорим, что могло бы истолковываться как агитация за то иное или иное голосование", — заявил Лавров на пресс-конференции с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, отвечая на вопрос относительно "влияния" России на Балканах.

Глава МИД России также призвал обратить внимание на количество "западных визитеров", которые посетили Македонию в этом месяце. "Это руководство многих ведущих европейских стран, представителей руководства США", — сказал он.

По словам Лаврова, западные представители в публичных заявлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения.

"Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством", — отметил министр.

Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.