Лавров оценил ситуацию в Македонии перед референдумом

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 21 сен — РИА Новости. Россия не агитирует за тот или иной вариант голосования на предстоящем референдуме в Македонии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России также призвал обратить внимание на количество "западных визитеров", которые посетили Македонию в этом месяце. "Это руководство многих ведущих европейских стран, представителей руководства США", — сказал он.
По словам Лаврова, западные представители в публичных заявлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения.
"Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством", — отметил министр.
Главы МИД Греции и Македонии в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Консультативный референдум о переименовании пройдет в Македонии 30 сентября. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.