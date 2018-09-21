Моргулов обсудил с представителем Госдепа ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов провел телефонный разговор со спецпредставителем госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивеном Биганом, сообщил МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Достигнуто взаимное понимание о продолжении российско-американского диалога, касающегося усилий по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную", — сообщил МИД РФ.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.