Главы МИД РФ, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии на Генассамблее ООН

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана проведут переговоры по Сирии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Что нужно сделать в Сирии, так это полностью обеспечить перемирие и сконцентрироваться на политическом урегулировании. В Нью-Йорке мы с российскими и иранскими партнерами (на полях Генассамблеи ООН) проведем трехстороннюю встречу по Сирии", — сказал Чавушоглу в ходе визита в Суринам. Его цитирует агентство Anadolu

Договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией как гарантами перемирия в Сирии трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР была достигнута на переговорах в Астане в начале 2017 года.