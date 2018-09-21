Эксперт считает санкции США против Китая и реакцию Пекина "символическими"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санкции США против КНР за покупку российских вооружений и "резкая" реакция Пекина на них не представляют собой "ничего экстраординарного", это символические шаги, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.

Последствий не будет

Габуев считает, что решительный тон заявлений представителя МИД КНР не стоит переоценивать.

"Точно так же китайцы реагируют на любой пакет продажи оружия Тайваню, только они еще действиями сразу отвечают. Сейчас здесь пока только риторика в комментариях официального представителя МИД, не думаю, что здесь есть что-то экстраординарное", — пояснил он в комментарии РИА Новости.

По его словам, Пекин не сможет организовать "последствия" для США, но и для Китая санкции не будут обузой. "Не думаю, что для США будут какие-то последствия. Правда, я не думаю, что и эти санкции будут иметь какие-то последствия для китайской торговли оружия. Я думаю, что Китай продолжит закупать те системы, которые ему нужны и в которых он заинтересован, потому что купить их больше особо негде, а вооружать армию надо. Пока свои системы появятся, надо ждать несколько лет, а системы нужны сейчас. Поэтому, я думаю, сотрудничество с Россией продолжится", — отметил Габуев.

Он добавил, что санкции против конкретных подразделений Народно-освободительной армии Китая, поскольку у них нет долларовых активов, "не очень страшны".

"Это абсолютно символическая вещь — как санкции США, так и ответная реакция со стороны Китая", — заявил Габуев.

Демонстрационные санкции

В аналогичном духе высказался руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков. Он назвал санкции США лишь одним из проявлений противоречий в отношениях Вашингтона и Пекина.

"Это говорит о напряженности американо-китайских отношениях и о сложностях. Эти санкции — в некотором смысле отражение углубляющихся противоречий, которые существуют между Китаем и США, причем противоречия как политические, так и экономические. На наших глазах разворачивается торговая война, США давят на Китай с точки зрения ограничения его импорта в США. Сюда нужно добавить как противостояние в Южно-Китайском море, так и в целом", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, санкции "никак не остановят Китай от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, потому что оно приносит обоюдные положительные эффекты". "Это просто некая демонстрация, подчеркивание того, в каком состоянии находятся американо-китайские отношения", — добавил Мосяков.

По мнению эксперта, санкции не окажут существенного влияния и на российско-китайские отношения. "Отношения Россия и Китая имеют свою логику, они развиваются и укрепляются независимо от американских действий, потому что это две большие страны, у них есть совершенно четкие общие интересы. Другое дело, что такие действия могут ускорять этот процесс, но в принципе российско-китайские отношения развиваются по своей логике, исходя из интересов двух стран. Поэтому трудно сказать, что это что-то добавит. Я думаю, нет", — пояснил собеседник агентства.

Говоря об угрозе КНР в адрес США последствиями за отказ отменить санкции, эксперт отметил, что у Пекина вряд ли получится добиться этого. "США вводили санкции не для того, чтобы их отменять. Явно они прогнозировали реакцию Китая", — отметил он.

По его словам, Китай может обратить в международные судебные инстанции, но "это мало что изменит".