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Эксперт считает санкции США против Китая и реакцию Пекина "символическими"

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (197)
(обновлено: 17:08 21.09.2018)
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© REUTERS / Thomas Peter/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп во время визита в КитайПрезидент США Дональд Трамп во время визита в Китай
© REUTERS / Thomas Peter/File Photo

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санкции США против КНР за покупку российских вооружений и "резкая" реакция Пекина на них не представляют собой "ничего экстраординарного", это символические шаги, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.

Последствий не будет

Габуев считает, что решительный тон заявлений представителя МИД КНР не стоит переоценивать.

Флаги США и КНР. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Эксперт объяснил жесткую реакцию КНР на санкции США из-за сделок с Россией
"Точно так же китайцы реагируют на любой пакет продажи оружия Тайваню, только они еще действиями сразу отвечают. Сейчас здесь пока только риторика в комментариях официального представителя МИД, не думаю, что здесь есть что-то экстраординарное", — пояснил он в комментарии РИА Новости.

По его словам, Пекин не сможет организовать "последствия" для США, но и для Китая санкции не будут обузой. "Не думаю, что для США будут какие-то последствия. Правда, я не думаю, что и эти санкции будут иметь какие-то последствия для китайской торговли оружия. Я думаю, что Китай продолжит закупать те системы, которые ему нужны и в которых он заинтересован, потому что купить их больше особо негде, а вооружать армию надо. Пока свои системы появятся, надо ждать несколько лет, а системы нужны сейчас. Поэтому, я думаю, сотрудничество с Россией продолжится", — отметил Габуев.

Он добавил, что санкции против конкретных подразделений Народно-освободительной армии Китая, поскольку у них нет долларовых активов, "не очень страшны".

"Это абсолютно символическая вещь — как санкции США, так и ответная реакция со стороны Китая", — заявил Габуев.

Демонстрационные санкции

В аналогичном духе высказался руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков. Он назвал санкции США лишь одним из проявлений противоречий в отношениях Вашингтона и Пекина.

Флаги США и КНР в Пекине
© REUTERS / Damir Sagolj
"Вашингтон – не в тех условиях". Эксперт о реакции Китая на санкции
"Это говорит о напряженности американо-китайских отношениях и о сложностях. Эти санкции — в некотором смысле отражение углубляющихся противоречий, которые существуют между Китаем и США, причем противоречия как политические, так и экономические. На наших глазах разворачивается торговая война, США давят на Китай с точки зрения ограничения его импорта в США. Сюда нужно добавить как противостояние в Южно-Китайском море, так и в целом", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, санкции "никак не остановят Китай от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, потому что оно приносит обоюдные положительные эффекты". "Это просто некая демонстрация, подчеркивание того, в каком состоянии находятся американо-китайские отношения", — добавил Мосяков.

Военнослужащий у боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол во время учений Восток-2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий
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Китай продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на санкции США
По мнению эксперта, санкции не окажут существенного влияния и на российско-китайские отношения. "Отношения Россия и Китая имеют свою логику, они развиваются и укрепляются независимо от американских действий, потому что это две большие страны, у них есть совершенно четкие общие интересы. Другое дело, что такие действия могут ускорять этот процесс, но в принципе российско-китайские отношения развиваются по своей логике, исходя из интересов двух стран. Поэтому трудно сказать, что это что-то добавит. Я думаю, нет", — пояснил собеседник агентства.

Говоря об угрозе КНР в адрес США последствиями за отказ отменить санкции, эксперт отметил, что у Пекина вряд ли получится добиться этого. "США вводили санкции не для того, чтобы их отменять. Явно они прогнозировали реакцию Китая", — отметил он.

По его словам, Китай может обратить в международные судебные инстанции, но "это мало что изменит".

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