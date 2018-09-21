Эксперт считает санкции США против Китая и реакцию Пекина "символическими"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Санкции США против КНР за покупку российских вооружений и "резкая" реакция Пекина на них не представляют собой "ничего экстраординарного", это символические шаги, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.
В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.
Последствий не будет
Габуев считает, что решительный тон заявлений представителя МИД КНР не стоит переоценивать.
По его словам, Пекин не сможет организовать "последствия" для США, но и для Китая санкции не будут обузой. "Не думаю, что для США будут какие-то последствия. Правда, я не думаю, что и эти санкции будут иметь какие-то последствия для китайской торговли оружия. Я думаю, что Китай продолжит закупать те системы, которые ему нужны и в которых он заинтересован, потому что купить их больше особо негде, а вооружать армию надо. Пока свои системы появятся, надо ждать несколько лет, а системы нужны сейчас. Поэтому, я думаю, сотрудничество с Россией продолжится", — отметил Габуев.
Он добавил, что санкции против конкретных подразделений Народно-освободительной армии Китая, поскольку у них нет долларовых активов, "не очень страшны".
"Это абсолютно символическая вещь — как санкции США, так и ответная реакция со стороны Китая", — заявил Габуев.
Демонстрационные санкции
В аналогичном духе высказался руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Дмитрий Мосяков. Он назвал санкции США лишь одним из проявлений противоречий в отношениях Вашингтона и Пекина.
По его словам, санкции "никак не остановят Китай от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, потому что оно приносит обоюдные положительные эффекты". "Это просто некая демонстрация, подчеркивание того, в каком состоянии находятся американо-китайские отношения", — добавил Мосяков.
Говоря об угрозе КНР в адрес США последствиями за отказ отменить санкции, эксперт отметил, что у Пекина вряд ли получится добиться этого. "США вводили санкции не для того, чтобы их отменять. Явно они прогнозировали реакцию Китая", — отметил он.
По его словам, Китай может обратить в международные судебные инстанции, но "это мало что изменит".