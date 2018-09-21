В Британии пообещали объявить выводы о смерти Перепиличного до конца года

ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британский коронер сообщит о выводах по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного до конца года, сообщил РИА Новости секретарь суда.

В пятницу в лондонском уголовном суде Олд-Бейли состоялись слушания, ставшие, по сути, завершением самого процесса.

"Состоятся еще одни слушания, на которых коронер объявит свои выводы: скончался ли господин Перепиличный от естественных причин или это будет открытый вердикт. У меня пока нет даты, но это должно произойти до конца года", — сказал он.

На сегодняшних слушаниях адвокаты участников процесса выступили с итоговыми заявлениями. В частности, представители полиции Саррея, расследовавшей смерть Перепиличного, выступили за открытый вердикт, поскольку версию отравления, по их мнению, исключать нельзя, а имеющиеся улики не дают однозначного ответа.

Александр Перепиличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с "делом Магнитского", долго оставались невыясненными.