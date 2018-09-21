Депутат из Аргентины передала Путину брошюру о преследовании Киршнер

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Аргентинский депутат Майра Мендоса передала президенту РФ Владимиру Путину брошюру, в которой осуждается преследование экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, как характеризуют события вокруг Киршнер ее сторонники, и заявила, что хотела сообщить об отсутствии правового государства в Аргентине, сообщает агентство Sputnik.
Мендоса прибыла в Петербург вместо Киршнер, которой было адресовано приглашение на форум. Ее сопровождают сенатор Мария Инес Пилатти Вергара и депутат Магдалена Сьерра.
"Приглашение было отправлено Кристине, но еще до преследования, которое она сейчас переживает. Она решила не ехать и направить вместо себя представителей — трех законодателей", — приводит агентство слова Мендосы.
Депутат рассказала, что аргентинская делегация воспользовалась участием президента РФ в мероприятиях форума. По информации Sputnik, Мендоса передала Путину брошюру поддерживающей Киршнер организации La Cámpora. На ней размещено фото экс-президента Аргентины, подпись под которым гласит на испанском и английским: "Аргентина без правового государства".