Депутат из Аргентины передала Путину брошюру о преследовании Киршнер

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Аргентинский депутат Майра Мендоса передала президенту РФ Владимиру Путину брошюру, в которой осуждается преследование экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, как характеризуют события вокруг Киршнер ее сторонники, и заявила, что хотела сообщить об отсутствии правового государства в Аргентине, сообщает агентство Sputnik.

"Нашей целью было сообщить, что мы испытываем отсутствие правового государства в Аргентине", — заявила Мендоса в четверг в Санкт-Петербурге, куда приехала, чтобы принять участие в Евразийском женском форуме.

Мендоса прибыла в Петербург вместо Киршнер, которой было адресовано приглашение на форум. Ее сопровождают сенатор Мария Инес Пилатти Вергара и депутат Магдалена Сьерра.

"Приглашение было отправлено Кристине, но еще до преследования, которое она сейчас переживает. Она решила не ехать и направить вместо себя представителей — трех законодателей", — приводит агентство слова Мендосы.

Депутат рассказала, что аргентинская делегация воспользовалась участием президента РФ в мероприятиях форума. По информации Sputnik, Мендоса передала Путину брошюру поддерживающей Киршнер организации La Cámpora. На ней размещено фото экс-президента Аргентины, подпись под которым гласит на испанском и английским: "Аргентина без правового государства".

Восемнадцатого сентября Кристина Киршнер уже в восьмой раз предстала перед судом для дачи показаний в связи с делом об отмывании денег, которое ей вменяется. Киршнер подозревают в соавторстве схемы по отмыванию и выводу из страны в Швейцарию денег бизнесмена Ласаро Баеса на сумму в 60 миллионов долларов. Сам Баес уже находится под стражей около двух лет. По мнению самой Киршнер, в условиях отсутствия доказательств именно нынешний президент страны Маурисио Макри принуждает следствие вынести обвинительный приговор в отношении нее.