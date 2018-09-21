Битва началась. В Сети выбирают самые смешные фотографии живой природы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало 41 финалиста конкурса самых смешных фото дикой природы.

До 15 ноября на сайте открыто голосование за снимок, который получит приз зрительских симпатий. Жюри выберет победителя ближе к концу года.

Редакция ria.ru выбрала самые забавные снимки. Остальные фото можно посмотреть на сайте премии.

"Дыхание морского слона". Автор — Джеки Дауни.

"Поймана в деле". Автор — Мэри МакГоуэн.

"Танцующие олени". Автор — Бартек Ольжецкий.

"Поющий лось". Автор — Мэри Хоун.

"Стыдливый кролик прячет мордочку". Автор — Дэниел Френд.

"Счастливые". Автор — Мюриел Векеманс.

"Тебе нужны очки". Автор — Майкл Лейн.









"Мордастик". Автор фото — Роберт Адамсон.

Deer derp, photo by Robert Adamson pic.twitter.com/GTWqoyaMSb — Aaron (@AaronMicron) 14 сентября 2018 г.

"Люди вернулись!" Автор фото — Петти Баукман.

"Идеальная подушка". Автор фото — Дениз Дюпра.

"Шпагат". Автор фото — Джирт Вегген.

"Застыдили". Автор фото — Антонио Медина.

"Парящая гиена". Автор фото — Кевин Руни.

"Га-га-га". Автор фото — Эми Кеннеди.

"Задиры". Автор фото — Эми Кеннеди.

"Идите сюда!" Автор фото — Симон Джи.

"Прятки". Автор фото — Шейн Кина.

"Павлиносорог". Автор фото — Калол Мухери

Rhyno, chantè you stay pic.twitter.com/TbjZ3Zizx3 — If I'm not back in 5 minutes, just wait longer. (@BrooseyBoy) 16 сентября 2018 г.

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"Кажется, медовый месяц закончился". Автор фото — Кристофер Шиаф.

"Фотомедведь". Автор фото — Рой Галиц.

No words needed….. Credits Roie Galitz pic.twitter.com/dDcybNWgfx — Arctic Marathon (@Arctic_Marathon) 18 сентября 2018 г.

"Скукотища". Автор фото — Дэниел Д'Эрмо

"Здравствуй, мир!" Автор фото — Сара Е. Девлин.

"Мама вернулась с родительского собрания". Автор фото — Вальтери Мулкахайнен.

"Изумленный лемур". Автор фото — Джейкоб Стреккер.

"У меня голова болит". Автор фото — Морин Тофт.

"Водите аккуратно". Автор фото — Джонатан Айриш.

"Марсианское танго". Автор фото — Сергей Савий.

"Так чего?" Автор фото — Барни Козалка.