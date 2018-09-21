ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе представил новые доказательства возможных испытаний бактериологического оружия в биолаборатории Лугара под Тбилиси, построенной при поддержке США.

Лаборатория двойного назначения

Грузинский экс-министр создает экспертную группу, чтобы доказать подлинность полученных им документов. Предварительное изучение данных привело Гиоргадзе к шокирующему выводу: американцы, возможно, создавали в Грузии бактериологическое оружие и готовили атаки.

"В лаборатории проводятся работы как минимум двойного назначения – это видно даже из перечня проектов, которыми там занимаются. В соответствии с документами, лаборатория заключила несколько подозрительных контрактов… Заказчиками ряда исследований значится не Минздрав Грузии, а Управление по снижению угрозы (Defense Threat Reduction Office – структура американского министерства обороны (ранее оно называлось Управление специального оружия) и Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США (Office of Nuclear Energy, United States Department of Energy)", — рассказал он Sputnik Грузия.

В центре проводится исследование "Получение генетических характеристик штаммов чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, крымской лихорадки", то есть изучаются генетические характеристики особо опасных патогенов.

Еще одно исследование значится как "Молекулярная эпидемиология трансграничного очага чумы в Грузии и Азербайджане". Это проект по изучению атипичных форм чумы на природных резервуарах Грузии. Как предполагают специалисты, проводится оценка их военно-биологических характеристик.

Специалисты, которые уже успели посмотреть документы, утверждают, что эти штаммы могут быть использованы как образцы с военно-биологическим потенциалом для научно-исследовательских работ США. Сумма этого контракта – 518 тысяч долларов, а срок выполнения – до конца октября 2018 года. То есть работа над проектом еще продолжается.

Но из документов следует также, что существуют контракты, исполнение которых рассчитано до 2019 или даже до 2021 года. Например, контракт на организационно-техническую поддержку центра Лугара на сумму 650 тысяч долларов. Заказчиком стал Научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени У. Рида.

Наличие этих контрактов противоречит утверждениям представителя министерства обороны США Эрика Пахона, который заявил, что американцы к центру Лугара не имеют отношения.

Гиоргазде утверждает, что разоблачающие документы получены им из надежных источников, за "честность и порядочность" которых он ручается". "Пока мы своими силами их сортируем, расшифровываем, переводим, чтобы вывесить их на наш сайт "Грузия вчера, сегодня, завтра", — объясняет он.

Не знали или добросовестно заблуждались



Экс-министр госбезопасности Грузии намерен собрать собственную группу экспертов для расследования деятельности лаборатории Лугара.

"Нам нужны эксперты в области медицины, биологического и бактериологического оружия. Как минимум они могут сказать, что это лаборатория двойного назначения, а как максимум – докажут производство запрещенных лекарств, биологических и бактериологических средств. Возможен и третий вариант – лаборатория работает без нарушения закона", — заявил Sputnik Гиоргадзе.

"Я больше чем уверен, что нынешние власти Грузии, в отличие от их предшественников, никогда не согласились бы на проведение опытов над гражданами страны. Если опыты все же проводятся, то руководство Грузии либо не знает об этом, либо добросовестно заблуждается. Скорее всего, исследования проходят в условиях строжайшей секретности", — считает бывший шеф грузинских спецслужб.

Вопрос о передаче Грузии этого центра был согласован в 2013 году, и уже до конца этого года лаборатория должна перейти на баланс правительства страны. Сегодня из 50 сотрудников лаборатории только шесть – граждане США, утверждает Гиоргадзе. Это дает надежду, что секретные запрещенные испытания проводиться не будут.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности этой лаборатории. В Минобороны России проанализируют выложенные грузинским экс-министром документы по военно-биологической программе США, результаты опубликуют, сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Игорь Гиоргадзе — оппозиционный грузинский политик, глава "Партии справедливости", в 1993-1995 годах — министр госбезопасности Грузии. В 1995 году был обвинен в покушении на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, однако судебный процесс его причастность к покушению не подтвердил. В 2004 году грузинские власти во главе с Михаилом Саакашвили обвинили Гиоргадзе в государственной измене. Генерал-лейтенант в отставке, почетный сотрудник КГБ СССР.

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