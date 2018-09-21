РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Гиоргадзе представил новые данные по биологическому оружию США в Грузии

(обновлено: 15:02 21.09.2018)
07100
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie BlowЛаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фотоЛаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow

ТБИЛИСИ, 20 сен — РИА Новости. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе представил новые доказательства возможных испытаний бактериологического оружия в биолаборатории Лугара под Тбилиси, построенной при поддержке США.

Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
В Пентагоне отвергли обвинения в экспериментах США над жителями Грузии
Грузинский экс-министр создает экспертную группу, чтобы доказать подлинность полученных им документов. Предварительное изучение данных привело Гиоргадзе к шокирующему выводу: американцы, возможно, создавали в Грузии бактериологическое оружие и готовили атаки.

Лаборатория двойного назначения

"В лаборатории проводятся работы как минимум двойного назначения – это видно даже из перечня проектов, которыми там занимаются. В соответствии с документами, лаборатория заключила несколько подозрительных контрактов… Заказчиками ряда исследований значится не Минздрав Грузии, а Управление по снижению угрозы (Defense Threat Reduction Office – структура американского министерства обороны (ранее оно называлось Управление специального оружия) и Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США (Office of Nuclear Energy, United States Department of Energy)", — рассказал он Sputnik Грузия.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Эксперт о сборе в США биоматериала россиян: Пентагон – не академия наук
В центре проводится исследование "Получение генетических характеристик штаммов чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, крымской лихорадки", то есть изучаются генетические характеристики особо опасных патогенов.

Еще одно исследование значится как "Молекулярная эпидемиология трансграничного очага чумы в Грузии и Азербайджане". Это проект по изучению атипичных форм чумы на природных резервуарах Грузии. Как предполагают специалисты, проводится оценка их военно-биологических характеристик.

Специалисты, которые уже успели посмотреть документы, утверждают, что эти штаммы могут быть использованы как образцы с военно-биологическим потенциалом для научно-исследовательских работ США. Сумма этого контракта – 518 тысяч долларов, а срок выполнения – до конца октября 2018 года. То есть работа над проектом еще продолжается.

Микроскоп. Архивное фото
CC0 / luvqs /
Гиоргадзе сообщил, как получил документы о лаборатории под Тбилиси
Но из документов следует также, что существуют контракты, исполнение которых рассчитано до 2019 или даже до 2021 года. Например, контракт на организационно-техническую поддержку центра Лугара на сумму 650 тысяч долларов. Заказчиком стал Научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени У. Рида.

Наличие этих контрактов противоречит утверждениям представителя министерства обороны США Эрика Пахона, который заявил, что американцы к центру Лугара не имеют отношения.

Гиоргазде утверждает, что разоблачающие документы получены им из надежных источников, за "честность и порядочность" которых он ручается". "Пока мы своими силами их сортируем, расшифровываем, переводим, чтобы вывесить их на наш сайт "Грузия вчера, сегодня, завтра", — объясняет он.

Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Минобороны нашло нарушения в военно-биологической программе США

Не знали или добросовестно заблуждались

Экс-министр госбезопасности Грузии намерен собрать собственную группу экспертов для расследования деятельности лаборатории Лугара.

"Нам нужны эксперты в области медицины, биологического и бактериологического оружия. Как минимум они могут сказать, что это лаборатория двойного назначения, а как максимум – докажут производство запрещенных лекарств, биологических и бактериологических средств. Возможен и третий вариант – лаборатория работает без нарушения закона", — заявил Sputnik Гиоргадзе.

"Я больше чем уверен, что нынешние власти Грузии, в отличие от их предшественников, никогда не согласились бы на проведение опытов над гражданами страны. Если опыты все же проводятся, то руководство Грузии либо не знает об этом, либо добросовестно заблуждается. Скорее всего, исследования проходят в условиях строжайшей секретности", — считает бывший шеф грузинских спецслужб.

Вопрос о передаче Грузии этого центра был согласован в 2013 году, и уже до конца этого года лаборатория должна перейти на баланс правительства страны. Сегодня из 50 сотрудников лаборатории только шесть – граждане США, утверждает Гиоргадзе.  Это дает надежду, что секретные запрещенные испытания проводиться не будут.

Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ядовитое наследие. Кому досталось химическое оружие СССР
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности этой лаборатории. В Минобороны России проанализируют выложенные грузинским экс-министром документы по военно-биологической программе США, результаты опубликуют, сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

Игорь Гиоргадзе — оппозиционный грузинский политик, глава "Партии справедливости",  в 1993-1995 годах — министр госбезопасности Грузии. В 1995 году был обвинен в покушении на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, однако судебный процесс его причастность к покушению не подтвердил. В 2004 году грузинские власти во главе с Михаилом Саакашвили обвинили Гиоргадзе в государственной измене. Генерал-лейтенант в отставке, почетный сотрудник КГБ СССР.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена