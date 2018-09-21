Комиссия по гражданским правам США отказалась от сотрудничества с СПЧ РФ

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Комиссия по гражданским правам США ответила отказом на предложение Совета по правам человека при президенте РФ наладить регулярные контакты в интересах защиты прав человека, сообщается на сайте президентского СПЧ в пятницу.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека получил ответ Комиссии по гражданским правам США на предложение наладить регулярные контакты в интересах защиты прав человека", — говорится в сообщении.

В совете напомнили, что письмо с инициативой установить партнерские контакты председатель СПЧ Михаил Федотов 30 июля направил в адрес главы американской комиссии Кэтрин Ламон. В этом письме глава совета также просит ее предпринять усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

Ламон в своем ответном письме, скан которого опубликован на сайте СПЧ, поблагодарила за обращение, однако сообщила о невозможности установить контакты.

"Комиссия США по гражданским правам не уполномочена работать с правительствами иностранных государств. Она не обладает юрисдикцией по проблемам гражданских прав за пределами страны", — говорится в ответе главы комиссии. Там добавляется, что комиссия не является уполномоченным органом в сфере защиты прав человека.

Она также проинформировала Федотова, что передала его письмо в Службу рассмотрения жалоб, которая, по ее словам, поможет связаться с соответствующим ведомством для получения информации о процессе направления претензий.

"Хотелось бы отметить, что Комиссия не занимается обеспечением поддержки заявителям или лицам, относительно которых направлена жалоба. Кроме того, комиссия не имеет правоприменительных полномочий", — отмечено в письме Ламон.