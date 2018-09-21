Патрушев и Болтон могут скоро провести новую встречу

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев скоро снова могут провести встречу, заявил посол США в России Джон Хантсман.

"Как видно по последним нескольким месяцам, наши контакты увеличились. Они не идеальны, но мы поддерживаем их темп. Наши президенты провели встречу, мы открыли канал коммуникации между нашими советниками по национальной безопасности — они встречались уже и скоро встретятся снова", — сказал посол, выступая на Инвестиционной конференции AmCham.

Он также напомнил, что в Москву недавно приезжал министр энергетики США Рик Перри, а также ранее в российской столице побывали с визитами парламентские делегации.