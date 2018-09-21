Путин уверен в дальнейшем развитии союзнических связей России и Армении

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительных телеграммах президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну в связи с отмечаемым 21 сентября в Армении Днем независимости выразил уверенность в успешном сотрудничестве Москвы и Еревана, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер отношений между Россией и Арменией, высокий уровень двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", — говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества на двусторонней основе, а также партнерского взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве. Глава РФ убежден, что это отвечает интересам братских народов России и Армении, идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности.

Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения.

Позднее, постановлением Верховного совета Армении 21 сентября 1991 года, был проведен референдум о выходе из состава СССР и провозглашении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.