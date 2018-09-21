МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Смерть президента Вьетнама Чан Дай Куанга является потерей для российско-вьетнамских отношений, однако его кончина не окажет негативного влияния на политическую стабильность в самой республике, заявил РИА Новости эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу на 62 году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

"Это будет потерей, в том числе, и для наших отношений с Вьетнамом, он был значимой фигурой в этом деле. Вьетнам вообще положительно настроен по отношению к России, это одна из дружественных нам стран в Юго-Восточной Азии. Для России он был комфортным партнером по переговорам", — пояснил эксперт.

Однако смерть Куанга вряд ли приведет к изменениям во внутриполитической обстановке во Вьетнаме, полагает Цветов.

"Сильно негативного влияния на политическую стабильность во Вьетнаме это не окажет, потому что там действует система коллективного руководства и там четыре ключевые фигуры, которые управляют страной: генеральный секретарь коммунистической партии, президент, премьер-министр и председатель Национального собрания. Их называют "четыре опоры". Поэтому президент — только одна из составляющих этой конфигурации, хоть и является вторым по значимости человеком в стране и формальным главой государства. Управление страной происходит на коллективных началах, многие вещи согласуются в партийных конституционных органах, в коммунистической партии Вьетнама, поэтому сильной зависимости от конкретной персоны нет", — отметил собеседник агентства.

По его словам, Чан Дай Куанг большую часть своей профессиональной деятельности провел в органах госбезопасности. "Перед тем, как он стал президентом в 2016 году, он занимал должность министра общественной безопасности. Он представлял силовой блок во Вьетнамском руководстве", — рассказал Цветов.

При этом, как сообщил эксперт, слухи о проблемах со здоровьем Чан Дай Куанга ходили давно. "Но такие слухи периодически появляются во вьетнамском интернет-сообществе в отношении и других высших руководителей партии правительства. Степень же тяжести болезни президента не была известна широкой публике. Думаю, что в ближайшее время мы увидим процесс переговоров внутри правящей верхушки Вьетнама, появится новый кандидат. Но пока трудно сказать, какая будет конфигурация", — заключил он.