Премьер Японии проведет в США переговоры с Трампом и выступит на ГА ООН

ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит с 23 по 27 сентября США, где проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил в ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Генсек также отметил, что в воскресенье Абэ "будет присутствовать на ужине с президентом США Дональдом Трампом".
"Встреча на высшем уровне с участием глав Японии и США запланирована на 26 сентября", — добавил он.