Премьер Японии проведет в США переговоры с Трампом и выступит на ГА ООН

ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит с 23 по 27 сентября США, где проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил в ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр Абэ посетит Нью-Йорк 23-27 сентября и примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Выступление премьера на сессии намечено на 25 сентября", — рассказал Суга.

Генсек также отметил, что в воскресенье Абэ "будет присутствовать на ужине с президентом США Дональдом Трампом".

"Встреча на высшем уровне с участием глав Японии и США запланирована на 26 сентября", — добавил он.