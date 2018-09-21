Раненому кандидату в президенты Бразилии сделали дренаж брюшной полости

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Дренаж брюшной полости в связи с обнаружением рядом с кишечником жидкости сделали в четверг кандидату в президенты Бразилии Жаиру Болсонару, раненному в начале сентября ножом во время предвыборного мероприятия.
Сам кандидат разместил в своем микроблоге в Twitter видео, на котором он снят прогуливающимся под руку с медсестрой по коридору больницы после лечения.
Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.
Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.