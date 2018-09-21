Раненому кандидату в президенты Бразилии сделали дренаж брюшной полости

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Дренаж брюшной полости в связи с обнаружением рядом с кишечником жидкости сделали в четверг кандидату в президенты Бразилии Жаиру Болсонару, раненному в начале сентября ножом во время предвыборного мероприятия.

Как говорится в коммюнике госпиталя Albert Einstein в Сан-Паулу, в связи с повышением температуры до 37,7 градусов пациенту была сделана томография, которая и выявила жидкость. После этого Болсонару подвергся процедуре.

Сам кандидат разместил в своем микроблоге в Twitter видео, на котором он снят прогуливающимся под руку с медсестрой по коридору больницы после лечения.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

По последним данным Бразильского института общественного мнения и статистики, кандидат от право-центристской Социально-либеральной партии Болсонару лидирует в опросах граждан с 28% поддержки перед первым туром выборов. На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся с 19% голосов. На третьей позиции по популярности среди избирателей — Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (11%).

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре 7 октября, то 28 октября состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, получившие больше всего бюллетеней.