В парламенте Грузии представили отчет по делу об убийстве подростков

ТБИЛИСИ, 21 сен – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию нашумевшего убийства 16-летнего подростка в центре Тбилиси представила отчет о своей работе законодательному органу, говорится в заявлении парламента.
Осталось неизвестно, кто убил Саралидзе. Отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе уже год добивается справедливого расследования убийства сына. Он утверждает, что правительство покрывает преступников. Саралидзе начал акции протеста в мае, в результате в отставку ушел тогдашний главный прокурор Ираклий Шотадзе. МВД Грузии после массовых акций протеста приступило к повторному расследованию дела, была создана парламентская комиссия по расследованию. При этом все еще никем не установлено, кто именно убил подростков.
Короткий отчет и рекомендации депутатам представил председатель следственной комиссии Серги Капанадзе.
"Согласно отчету комиссии, необходимо начать уголовное преследование одного из фигурантов случившегося конфликта М.К., так как существует достаточно доказательств предположению того, что он участвовал в убийстве Давида Саралидзе. По словам Серги Капанадзе, комиссия выявила десять лиц – сотрудников МВД и главной прокуратуры, чья ответственность выделяется в данном деле. Комиссия выдала рекомендацию о начале против данных лиц расследования и также ставит вопрос ответственности бывшего главпрокурора Ираклия Шотадзе", — отмечается в заявлении парламента на его сайте.