Пранкерам Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным по прозвищам Вован и Лексус.

"В июле текущего года принято решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер Вован) 1986 года рождения, сроком на три года", — говорится в опубликованном ответе СБУ на запрос украинского издания "Факты".

Также на три года запрещен въезд пранкеру Алексею Столярову, известному под псевдонимом Лексус.

На сайте "Фактов" указано, что в запросе издания отмечалось, что указанные граждане РФ занимаются антиукраинской деятельностью и посещали Крым.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.